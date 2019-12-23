أنور قرقاش: ألد أعداء قطر هي قطر

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن "ألد أعداء قطر هي قطر نفسها"، مشيراً إلى أنه "سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء ومكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر".
ولفت إلى أن "أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة، وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة"، مشيراً إلى أن "غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه"، مشددا على أن "الأساس في الحل يبقى ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع أي مصر والسعودية والإمارات والبحرين".
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