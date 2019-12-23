جهانغيري: الحظر الأميركي لم يمنع الأجانب من السفر الى إيران

أكد النائب الاول ل​رئيس الجمهورية​ ال​ايران​ي ​اسحاق جهانغيري​ ان "الحظر الأميركي لم يمنع السياح الأجانب من السفر الى ​إيران​"، مشيراً إلى "الانشطة المنجزة في مجال ​السياحة​"، قائلا "في هذا الجزء من العمل العظيم الذي تم في مجال السياحة المحلية، نجحت محافظة بوشهر في إنشاء عدد كبير من المنتجعات السياحية، حيث تم إنشاء 19 موقعا سياحيا هذا العام بالمحافظة من قبل ​القطاع الخاص​".

ولفت الى "ازدياد اعداد السياح الاجانب الى ايران خلال السنوات الاخيرة"، قائلا "يعتقد الأميركيون أحيانا أن اجراءات الحظر التي فرضوها حالت دون سفر الأجانب الى إيران، لكن طيلة عامي 2018 و2019 زاد عديد السياح القادمين الى البلاد أكثر من 30 في المئة ، ومن حوالي 4 ملايين سائح في العام 2016 ارتفع العدد إلى 7 ملايين سائح العام الجاري، وإذا لم تحدث بعض الامور، فبإمكاننا الوصول إلى أكثر من 10 ملايين سائح داخل البلاد، حيث ستدر على البلاد عوائد جيدة من العملات الأجنبية وتوفر الكثير من الوظائف في هذا المجال".