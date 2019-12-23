شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يطالبون بتطبيق تعديلات التصالح على قانون مخالفات البناء بجلسة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من نواب البرلمان، تطبيق تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، بعد إبداءهم لعدد من الملاحظات على القانون التى أصدره البرلمان، بعد تطبيقه على أرض الواقع، فيما وصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تكرار التعديل فى المواد المفترض وجودها فى اللائحة، بالبيروقراطية العميقة فى التشريع.

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وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن المجلس توقع محصلة كبيرة من الإيرادات من المخالفات، نظرًا لملايين المخالفات فى المحافظات، ولكن رئيس الوزراء فى آخر اجتماع له مع مجلس المحافظين، أكد أن الحصيلة التى وردت إلى الحكومة من التصالح أقل من 30 مليون جنيه، مشددًا: "وبالتالى حصل خلل فى التطبيق".

وانتقد النائب محمد عطية الفيومى، قلة عدد المكاتب الاستشارية وغلو رسومها، متابعًا: "بياخدوا عشرات الآلاف من الجنيهات بسبب ورقة صغيرة بيكتبوها، وكأننا عملنا القانون لتربيحهم، لابد أن نفتح الباب لكليات الهندسة والمهندسين".