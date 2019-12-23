مانويل نوير يفتح باب الرحيل عن بايرن ميونخ والانتقال لأحد عمالقة الكرة الأروبية

لا يمانع مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا وفريق بايرن ميونخ، في الانتقال إلى فريق آخر، في السنوات القليلة المقبلة، في حال ما توصل بعرض مهم من أحد عمالقة الكرة في أروبا، بعد سنوات رائعة قضاها مع البايرن.

هذا الأمر، كشف عنه الحارس الشهير، في حوار له مع صحيفة “كيكر” الألمانية، اليوم الأحد، قال فيه، إنه ” لم يقل بأنه سينهي مسيرته في ألمانيا، كما أنه لم يعبر عن رغبته في الرحيل عن بيرين ميونخ في الوقت الحالي”.

وأكد المتحدث ذاته، بأنه ” سيواصل اللعب مع فريقه والمنتخب، مادامت وضعيته الجسدية ولياقته البدنية تسمح له بذلك، مؤكدا على أنه مازال قادرا على العطاء”.

وسينتهي عقد نوير مع الفريق البافاري، نهاية عام 2021، في ظل حديث عن اتفاق بينه وبين النادي لإضافة عامين إضافيين.