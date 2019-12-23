عاجل – في قرار صادم.. الجامعة تجمد نشاط الحكم التيازي نهائيا بسبب “الأخطاء الفادحة”

في قرار مفاجئ، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الإثنين، وضع حد نهائي لخدمات الحكم هشام التيازي، وذلك بسبب “الأخطاء الفادحة” التي ارتكبها، في مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد الأخيرة، برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية.

ونشرت الجامعة، قبل قليل بلاغا رسميا، جاء فيه أنه” تقرر وضع حد نهائي لخدمات الحكم هشام التيازي على مستوى الممارسة التحكيمية، بعد المستوى الذي ظهر به والأخطاء الجسيمة التي وقع فيها والتي أثرت على نتيجة المباراة التي جمعت يوم السبت 21 دجنبر 2019 بين فريقي أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول”.

وأوضحت الجامعة، أن هذا القرار جاء “بناء على التقرير الذي رفعه مقيم الحكام إلى المديرية الوطنية للحكام،و استنادا إلى سلم العقوبات والإجراءات الانضباطية الخاص بالحكام، و المادة 6.2 من القانون الأساسي للحكم و التحكيم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”.