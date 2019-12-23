قضية خاشقجي.. السعودية تبرئ وتطلق سراح المتهمين الرئيسيين عسيري والقحطاني والقنصل العتيبي

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، الإفراج عن عدد من المتهمين الرئيسيين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في تركيا.

وقال النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، إن التحقيقات في مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، استكملت، وإن أحمد عسيري، نائب رئيس المخابرات السابق، وسعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، لم يثبت تورطهما في هذه الجريمة.

وأضاف النائب العام السعودي أنه تم الإفراج، أيضا، عن القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي، لعدم ثبوت التهمة عليه.

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وأكد النائب العام في مؤتمر صحافي، أن المحكمة قضت بإعدام خمسة، ومعاقبة ثلاثة آخرين بالسجن 24 سنة في قضية مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أن هذه الأحكام لا تزال ابتدائية، وليست قطعية.

يذكر أن النائب العام السعودي كان قد أعلن، في أكتوبر 2018، أن التحقيقات أظهرت “وفاة” جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق، وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

وكانت السلطات التركية قد أكدت تورط المتهمين الثلاثة في التخطيط والتنفيذ للعملية، حيث طالبت بتسليمهم رفقة باقي المتهمين، لمحاكمتهم في تركيا، لكن الرياض رفضت ذلك.