مرشح وحيد لرئاسة “البوليساريو” ومقترح استفزازي لنقل الـ”مقرات” للمنطقة العازلة

جدد المؤتمر الخامس عشر لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، قبل الأوان، لإبراهيم غالي، ليرأس الجبهة لولاية جديدة، بعدما تقدم مرشحا وحيدا لخلافة نفسه.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أعلنت لجنة الانتخابات أمام المؤتمرين إبراهيم غالي مرشحا وحيدا لمنصب الأمين العام للجبهة لولاية ثانية.

وفي ذات السياق، وصف منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، المعروف بـ”فورساتين”، إجماع المؤتمرين لتجديد العهدة لإبراهيم غالي أمينا عاما لجبهة “البوليساريو”، قبل الانتخابات، وإعلان الأصوات بالـ”فضيحة”، التي يتخبط فيها المؤتمرون، الذين اختيروا بعناية فائقة.

وقال المنتدى، إنه عاين حالة من الحصار العسكري على محيط المؤتمر، وعسكرة كل الطرق المؤدية إليه، ووقف على منع الزيارات، والتحجج بعدم وجود أسماء الزوار على لوائح معدة مسبقا ممن يسمح لهم بالاقتراب من مكان انعقاد المؤتمر.

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من جهة أخرى، تقدم إبراهيم غالي بمقترح نقل ما سماه بـ”مقرات السيادة” إلى المناطق العازلة من الصحراء المغربية، مما يعكس رغبة القيادة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والسعي إلى إعمار مناطق التماس الممنوعة دوليا.

وعلى الرغم من خطورة الخطوة، التي أقدم عليها غالي، فإنها كانت محط سخرية داخل الجبهة، بعدما رأى فيها الكثيرون محاولة لكسب تعاطف انتخابي، وتكتيك ينفع في امتصاص الغضب، وإثارة حماس المتعاطفين.

يذكر أن المغرب كان قد قدم احتجاجا رسميا لدى الأمم المتحدة، قبل أيام، ضد مؤتمر “البوليساريو”، الذي نظمته في منطقة تيفاريتي، التي تنتمي إلى المنطقة العازلة من الصحراء المغربية، والتي يشملها اتفاق وقف إطلاق النار.