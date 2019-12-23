المترجي: “خاصني نطور راسي وكنطلب من الجماهير تسمح لينا” – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

أقر زهير المترجي، لاعب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، بتراجع مستواه في الفترة الأخيرة، كما قدم اعتذاره لجماهير الفريق الأحمر، بسبب المستوى الذي ظهر به، بالإضافة إلى الهزيمة الأخيرة أمام الغريم الرجاء، في مباراة “الديربي”.

وأكد المترجي، في تصريح لوسائل الإعلام بعد مباراة أمس، التي انتهت بهزيمة فريقه أمام الرجاء بهدف دون رد، برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية، بأنه “لم يظهر بالمستوى الذي يرغب في الظهور به منذ بداية الموسم، وهو غير راضي تماما عن أدائه”.

وشدد المتحدث ذاته على أنه يحتاج إلى “مضاعفة مجهوداته من أجل تطوير مستواه، مقدما اعتذاره لجماهير الفريق الأحمر، على المستوى الذي ظهر به، بالإضافة إلى الهزيمة في مباراة “الديربي” أمام الغريم التقليدي.

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إليكم تصريح المترجي بعد المباراة: