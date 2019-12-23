لقاء السوبر يقترب من نهضة بركان.. رئيس الزمالك: بشكل نهائي لن نخوض اللقاء

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، رفضه خوض نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، المقرر له يوم 14 فبراير المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلا عن وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، أن مرتضى منصور رئيس الفريق الأبيض، كشف أن فريقه لن يجر المباراة في قطر.

وأشار منصور إلى أن فريقه قرر بالإجماع عدم خوض النهائي، ولن يتراجع عن ذلك، مؤكدا أن هذا القرار سيادي بالنسبة إلى الدولة، التي لها صلاحية الحسم بشكل نهائي.

Advertisements

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن مصدرا في “كاف” أكد أن المباراة ستقام في قطر حتى في حالة انسحاب الزمالك، حيث ستتم دعوة وصيفه للعب النهائي بدلا منه، مع توقيع العقوبات، التي تنص عليها لوائح المسابقة على الطرف المنسحب.

وتنص لوائح “كاف” على معاقبة النادي، الذي يرفض المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي بحرمانه من خوض الثلاث نسخ التالية من البطولات الإفريقية، التي يتأهل لها، مع توقيع أقصى عقوبة مالية عليه.

وسيكون نهضة بركان البديل المحتمل للفريق المصري في نهائي السوبر الإفريقي، وذلك بصفته وصيف بطل النسخة الماضية لكأس “كاف”.