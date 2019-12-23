أرتيتا يحدد صفقته الأولى مع آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب آرسنال الإنجليزي الجديد، مايكل أرتيتا، عن اهتمامه بالتعاقد مع مهاجم باير ليفركوزن الألماني، خلال الميركاتو الشتوي المقرر في كانون الثاني/يناير القادم.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن إمكانيات الألماني كيفن فولاند في اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر، وكذلك كمهاجم صريح، جعلته خيارًا جذابًا لعدد من الأندية.

وأضافت الشبكة أن آرسنال يرغب في ضم اللاعب خاصة مع تبقي 18 شهرًا على نهاية عقده، وهو ما يجعل سعره أقل.

وتابعت أن ليفركوزن ربما يكون مترددًا في عملية بيع فولاند في كانون الثاني/يناير المقبل في فترة الانتقالات الشتوية، خاصة وأنه أبدى استعداده للمشاركة مع الفريق في بطولة الدوري الأوروبي، حيث سيواجه ليفركوزن فريق بورتو البرتغالي في دور الـ32 من المسابقة.

وتولى أرتيتا مهمة تدريب آرسنال خلفًا للإسباني أوناي إيمري الذي تمت إقالته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث تولى السويدي فريدي لوينبرج أحد لاعبي آرسنال السابقين المهمة بشكل مؤقت.