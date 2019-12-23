إنتر ميلان يرفض التنازل عن ضم فيدال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي يرفض التنازل عن التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة يرغب في بقاء التشيلي أرتورو فيدال، حيث يعتبره النادي الكاتالوني عنصرًا مهمًا بالفريق، إلا أن اللاعب يتعرض لضغوطات كبيرة، في ظل رغبة إنتر ميلان في التعاقد معه.

وأضافت أن النيراتزوري يفكر في تقديم عرض لبرشلونة لضم فيدال، في صفقة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم، إلا أن البارسا لن يوافق على رحيل أرتورو معارًا، كما أن اللاعب لن يضغط من أجل المغادرة بتلك الطريقة.

وأشارت إلى أن إصرار كونتي على ضم فيدال جعل ستيفن تشانج رئيس إنتر، يفكر في تقديم عرض لبرشلونة بقيمة 25 مليون يورو.

وختمت بأن فيدال هادئ ويقضي حاليًا فترة إجازته، حيث صرح عقب وصوله إلى تشيلي، بأن أكثر ما يهمه هو الحصول على راحة، حيث إن وكيل أعماله يؤدي المهمة، بجانب أنه سيقرر مستقبله لدى عوته يوم 2 كانون الثاني/يناير المقبل.