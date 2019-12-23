رئيس بلدية الناصرة: قداسة البابا أصغى إلى مطالبنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصف رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، زيارته إلى الفاتيكان وروما بأنها ناجحة، وقال إن "قداسة البابا أصغى إلى مطالبنا المتعلقة بتسويق مدينة الناصرة عالميا، ودعم مشاريع تجارية وثقافية في المدينة وفي مقدمتها إنشاء أول جامعة عربية في البلاد، في مدينة الناصرة".

وأضاف أن اللقاء كان مثيرا لبابا الفاتيكان، وأنه "كان وقت اللقاء محددا بنصف ساعة إلا أنه استمر لمدة أكثر من ساعة لأن البابا أحب الاستماع إلى المزيد عن مدينة الناصرة والأراضي المقدسة".

وأبدى سلام في حديثه لـ"عرب 48" تأثره بما وصفها "لحظات الرهبة التي سادت بداية اللقاء"، وقال: "لم أستوعب إلا في اليوم التالي أنني التقيت أهم شخصية في العالم". وأكد أنه أعجب كثيرا بشخصية البابا الذي يرفض تناول طعام الإفطار إلا بعد أن يكون جميع العاملين في محيطه قد تناولوا طعامهم أولا، وأنه يفضل الخلود إلى النوم مع العاملين معه والمساعدين والأشخاص العاديين على النوم في قصره الفاخر، كما أنه يستخدم الحافلة بدلا من السيارة الفارهة المخصصة له. وأضاف رئيس بلدية الناصرة أن "قداسة البابا يشبهني في تواضعه وشعبيته وعفويته".

وقال سلام خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر اليوم، الإثنين، في دار البلدية أنه توجه إلى الفاتيكان تلبية لدعوة وجهها إليه البابا، وكان برفقته مدير عام البلدية، د. شريف صفدي، ومحاسب البلدية، جفري جدع. وأوضح أنه قدم شرحا عن مدينة الناصرة وأهميتها بالنسبة للمواطنين العرب في البلاد بشكل خاص، وأهميتها العالمية كونها مدينة البشارة بميلاد المسيح وهي مدينة مقدسة.

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أما عن أهم المطالب التي توجه بها رئيس البلدية لبابا الفاتيكان فتمحورت حول تسويق مدينة الناصرة عالميا لكي يزورها أكبر عدد من السياح وخاصة المسيحيين بوصفها أهم مدن العالم بالنسبة للعالم المسيحي، وقال إن "نتائج هذا المطلب جاءت فورية بزيارة أكثر من 100 ألف سائح للمدينة يوم السبت الأخير".

كما توجه رئيس البلدية إلى قداسة البابا بالعمل على إقامة مشاريع سياحية وثقافية وتجارية في المدينة المقدسة، بالإضافة إلى طلب مساعدة مادية لبناء جامعة عربية في مدينة الناصرة، وأخيرا طلب منه سلام بأن يتدخل شخصيا "من أجل أن يعم السلام ربوع هذه الأرض وإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يدفع المواطن الفلسطيني في الداخل ثمنا له منذ عام 1948".

وأشار سلام إلى أن البابا أخذ كل مطالبه على محمل الجد ووعد بدراسة كل هذه المطالب بشكل معمق على أن يبقى سلام بتواصل مع مساعدي البابا لمتابعة كل المواضيع التي طرحت. وأخيرا دعا رئيس البلدية بابا الفاتيكان إلى زيارة الناصرة في العام المقبل، لكي يطلق على أحد شوارع المدينة اسم البابا فرانسيس.

وفي نهاية المؤتمر الصحافي، وجه رئيس البلدية تهانيه إلى جميع المحتفلين بالأعياد المجيدة، ودعا أهل المدينة والقرى المجاورة إلى المشاركة في المسيرة الاحتفالية التي ستقام عصر اليوم بالناصرة.