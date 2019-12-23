ارتفاع ملحوظ في قيمة الذهب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجاوز سعر الذهب، اليوم الإثنين، أعلى سعر له في أسبوع قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد، تزامنًا مع تراجع الدولار، والاتفاق التجاري الأميركي الصيني المبهم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1482.61 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار ارتفعت منذ 12 كانون الأول/ ديسمبر.

وقال الخبير الاقتصادي الأسترالي، جون شارما إن "هناك بعض التحسن الشكلي في أوضاع التجارة، لكن ليس هناك اتفاق شامل، والجميع يعرفون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع سعر الفائدة قريبًا، مما يجعل الذهب في المتناول حقا".

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ويعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، ويسجل الذهب أفضل سنة له منذ عام 2010، إذ ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، مؤخرًا، من 0.4 في المئة إلى 1486.10 دولار للأوقية.

وأما المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7 في المئة إلى 1868.77 دولار للأوقية بعد أن انخفض بنسبة وصلت إلى خمسة في المئة، يوم الجمعة الماضي، في موجة بيع لجني الأرباح تلت وصوله لسعر قياسي مرتفع.

وزادت الفضة 0.1 في المئة إلى 17.36 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت في وقت سابق لأعلى سعر لها منذ السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما زاد البلاتين 1.1 في المئة إلى 918.59 دولار.