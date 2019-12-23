باقة الغربية: تمديد اعتقال شخصين بشبة حيازة سلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شخصين (20 و47 عامًا) من سكان مدينة باقة الغربية وذلك للاشتباه بحيازة أسلحة بصورة غير قانونية.

ووفقا للشرطة فإن الاعتقال جاء بعد تفتيش منزل في باقة الغربية وعثر بداخله على سلاح.

وقررت المحكمة اليوم، الإثنين، تمديد فترة اعتقال الشخصين على ذمة التحقيقات في الشبهات المنسوبة إليهما.

وفي سياق آخر، داهمت الشرطة ثلاثة منازل في قرية الرينة واعتقلت ثلاثة شبان، في العشرينيات من العمر، بشبهة ابتزاز وتهديد صاحب محل تجاري.

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ووفقا للشرطة، داهم أفراد من الشرطة منزل شابين، في العشرينيات من العمر، وألقوا القبض عليهما للاشتباه بقيامهما بالابتزاز وتهديد صاحب عمل في قرية الرينة. وفي وقت لاحق، تم إلقاء القبض على شاب آخر يشتبه في تورطه بالابتزاز.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، في طلب الشرطة تمديد توقيف المشتبهين الثلاثة على ذمة التحقيق.