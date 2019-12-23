اليمن.. نجاة قائد الشرطة العسكرية بعدن من محاولة اغتيال

الإثنين 23 ديسمبر 2019

قال مصدر محلي إن مسلحين مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في سيارة قائد الشرطة العسكرية في عدن العقيد أنيس العولي بعد منتصف ليل الأحد.



وذكر المصدر أن الأخير نجا من محاولة الاغتيال.

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وتابع المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت داخل سيارة العقيد أنيس العولي قائد الشرطة العسكرية في عدن عندما كان في منزله في مديرية التواهي غربي مدينة عدن.

ووفق المصدر كانت المركبة "طقم عسكري" تقف قبالة منزل العولي وأدى انفجار العبوة إلى حدوث أضرار بالغة في السيارة، في حين كانت السيارة خالية من الركاب وقت وقوع الانفجار الذي سُمع دويه في أنحاء مدينة التواهي