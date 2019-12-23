شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دحلان يتهم أردوغان بالسعي لإغتياله والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 إتهم القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالسعي لإغتياله .

Advertisements وقال دحلان في تصريحات نشرتها جريدة الوطن المصري، أن أردوغان هو الرئيس الفعلي لما وصفه بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين .. متهماً أياه بالسعي والتخطيط لاغتياله" . وأضاف "بتتبع خطوات وخطط أردوغان تستطيع أن ترى بوضوح بأنه يحاول تنفيذ ما خطط له هو والإخوان لمنطقتنا بكاملها، ولولا همة وثورة الشعب المصري العظيم في 30 حزيران لكان المخطط كله سيمر تحت غطاء الدخان المضلل لما سمي بثورات الربيع العربي".

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