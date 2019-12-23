أمانة الإنتقالي تقف أمام الإعتداءات الإرهابية التي إستهدفت المنظمات في الضالع

الإثنين 23 ديسمبر 2019

وقفت الأمانة العامة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، في إجتماعها اليوم برئاسة الأمين العام المساعد، فضل الجعدي، بإسهاب أمام الاعتداءات الإرهابية التي طالت مقار المنظمات الإنسانية العاملة في محافظة الضالع، وتسببت بمغادرة طواقم تلك المنظمات من المحافظة وتعليق عملها.



وأكد الاجتماع تضامنه الكامل مع المنظمات التي تم استهدافها من قبل متطرفين، وجرى توجيه دائرتي حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية لمتابعة ما حدث وتقديم اللازم .

وفي إفتتاح الإجتماع أشاد الجعدي، بمستوى الأداء لدوائر الأمانة العامة خلال العام الجاري، مشدداً على أهمية مضاعفة العمل خلال العام المقبل 2020، وتكريس كافة الجهود لخدمة قضية شعب الجنوب والسير في اتجاه تحقيق هدفه المتمثل في استعادة دولته كاملة السيادة.

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بعد ذلك، ناقش الاجتماع التقريرين المقدمين من الدائرتين التنظيمية والقانونية حول نشاط عمل الدائرتين خلال الفصل الثالث ( يوليو - سبتمبر 2019م) ، بالإضافة إلى تقرير مقدم من الدائرة الاقتصادية حول المشهد الاقتصادي للأسبوعين الماضيين في محافظات الجنوب.

كما وقف الاجتماع أمام التحضيرات الجارية لانعقاد ورشة العمل العلمية الأولى التي ستنظمها الدائرة الاقتصادية حول "الثروة السمكية في الجنوب.. الواقع الراهن والتحديات"، يومي الأربعاء والخميس القادمين.

وفي الختام استعرض الاجتماع محضره السابق، وتقارير الإنجاز الأسبوعية لمهام عمل الدوائر و الترتيبات المتعلقة بأهم الأنشطة للأسبوع القادم .