شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري «قايد صالح» بنوبة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، وفاة رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، إثر نوبة قلبية. وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن الحداد الوطني لمدة 3 أيام و7 أيام بالنسبة للمؤسسة العسكرية. Advertisements كما كلف تبون، اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية بقيادة أركان الجيش بالنيابة.

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