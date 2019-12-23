شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف الأعمال العسكرية في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم، جميع الأطراف الليبية لوقف جميع الأعمال العسكرية واستئناف الحوار السياسي وذلك عقب التصعيد المستمر في ليبيا ، وخاصة حول طرابلس.

وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل "إنه لايوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، ويجب أن تكون الطريقة الوحيدة لحلها سياسية، ويتم التفاوض بشأنها على أساس المقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة مؤخراً".

كما دعا البيان الأوروبي جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى مراقبة واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة وعملية برلين، باعتبارها السبيل الوحيد نحو إعادة إطلاق العملية السياسية الليبية وإعادة بناء ليبيا مسالمة ومستقرة وآمنة.

وشدد البيان الأوروبي على أنه يجب على جميع المشاركين في عملية برلين المشاركة بشكل بناء في التوصل إلى حل سلمي للنزاع ، الذي يحافظ على السيادة الليبية ويتم التفاوض عليه لصالح جميع الليبيين.