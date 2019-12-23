شكرا لقرائتكم خبر عن «شنقريحة» رئيسًا للأركان الجزائري خلفاً لـ«قايد صالح» والان نبدء بالتفاصيل

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، اللواء سعيد شنقريحة، رئيسًا لأركان الجيش الجزائري. وذكرت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها ،"إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري ، عين الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم ، اللواء سعيد شنقريحة, رئيسا لأركان الجيش بالنيابة".

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