انتظام شبه تام في جميع مدارس البصرة على الرغم من قطع أغلب الطرق الرئيسية في المدينة. وبحسب المعطيات التي اكدتها لجان التقييم الخارجي في قسم الإشراف التربوي، سيكون موعد الامتحانات في موعدها المحدد .
ويؤكد التدرسيون أنهم ساندوا التظاهرات منذ انطلاقها وأن مساندتهم لها تجسدت عند إضرابهم لإحقاق الحق، وهم الآن ملتزمون بالدوام الرسمي ايضاً لإسنادها، على حد قولهم.
ويتظاهر الطلبة في جامعات البصرة بشكل شبه يومي داخل الحرم الجامعي أو في ساحة التظاهر، وبعضهم الاخر يحظر فقط الى الحرم الجامعي من دون حضور قاعات الدرس.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هل تلتزم المدارس والجامعات بالدوام الرسمي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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