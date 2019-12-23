بالفيديو: هل تلتزم المدارس والجامعات بالدوام الرسمي؟

ويؤكد التدرسيون أنهم ساندوا التظاهرات منذ انطلاقها وأن مساندتهم لها تجسدت عند إضرابهم لإحقاق الحق، وهم الآن ملتزمون بالدوام الرسمي ايضاً لإسنادها، على حد قولهم.

ويتظاهر الطلبة في جامعات البصرة بشكل شبه يومي داخل الحرم الجامعي أو في ساحة التظاهر، وبعضهم الاخر يحظر فقط الى الحرم الجامعي من دون حضور قاعات الدرس.