- 1/2
- 2/2
2019-12-23 | 13:30
215 مشاهدة
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، من مصدر في اتحاد الكرة، فإن "اندية الدوري الممتاز الـ20، لم يتفقوا فيما بينهم على آلية محددة لاستئناف المسابقة".
واضاف المصدر، أن "عدد من الاندية ترغب في استئناف الدوري على وضعه السابق اي بنظام الذهاب والاياب وهذا الامر صعب تطبيقه كون الدوري سينتهي في تشرين الثاني من العام المقبل".
وتابع أن "اندية اخرى ابلغت اتحاد الكرة بعدم قدرتها على اللعب في اقليم كردستان بسبب التكاليف المالية في الوقت الذي تعاني منه اغلب الاندية من ازمات وضائقة مالية".
وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "اتحاد الكرة سيستمع الى اراء الاندية وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق، فإن اللجنة ستستمر بتوقف الدوري الممتاز حتى اشعار اخر".
يذكر أن لجنة المسابقات، قررت اعتماد اسم جديد للدوري يكون متماشيا مع الحراك الكبير الذي تشهده محافظاتنا من اجل التغيير الإيجابي .
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. اجتماع مهم لاستئناف دوري الكرة ولا اتفاق يلوح في الافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.