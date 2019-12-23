حزب الدعوة: لم نطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء

أكد حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الاثنين، عدم طرحه مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء. وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب تلقت الخليج 365 نسخة منه: "يؤكد حزب الدعوة الاسلامية انه لم يطرح مرشحاً محدداً لرئاسة الوزراء". وأضاف البيان، أن "كتلة دولة القانون هي جزء من تحالف البناء وتتبني الموقف الجماعي فيه وفق السياقات الدستورية". وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد أرسل في وقت سابق، رسالة إلى مجلس النواب بشأن تحديد الكتلة الأكبر، فيما ظهر في الكتاب تأكيد صالح بشأن قيام تحالف البناء بتقديم قصي السهيل مرشحاً لرئاسة الوزراء.

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