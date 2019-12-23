افتتحت آبل رسميا برنامج قرصنة سيقدم لمن يكتشف أخطاء أو ثغرات أمنية في أجهزة الشركة، مكافأة مالية ضخمة تصل إلى مليون دولار.
وسيتضمن الإصدار الموسع الجديد من البرنامج لأول مرة، أجهزة آيباد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة آبل المكتبية وأجهزة Apple TV والساعات الذكية Apple Watch.
وأعلنت آبل عن توسيع برنامجها منذ أغسطس الماضي في مؤتمر Black Hat السنوي لأمن الإنترنت في لاس فيغاس.
وتقدم الشركة مجموعة من الجوائز لأولئك الذين يعثرون على ثغرات أمنية تؤثر على أجهزة متعددة، وستدفع مكافأة إضافية عن الأخطاء التي يتم اكتشافها في أي من برامج الشركة التجريبية.
وللحصول على الجائزة، سيُطلب من المتسللين أو الباحثين في مجال الأمن تقديم وصف مفصل للخلل أو كيفية استغلاله.
وستخصص الجائزة الكبرى، المقدرة بمليون دولار، لأولئك الذين يمكنهم هندسة هجوم zero-click ،(هجوم دون انتظار، وهو استغلال نقاط الضعف في البرمجيات والثغرات الأمنية خاصة غير المعروفة منها للعامة في شن هجومات إلكترونية)، والذي يمنح شخصا ما السيطرة على جهاز شخص آخر عن بعد، دون الحاجة إلى أي تصرف من قبل مستخدم الهاتف الأصلي.
وتتراوح الجوائز الأخرى بين 25 ألف دولار و500 ألف دولار، وتشمل الاختراقات الالتفافية التي تعمل على قفل الشاشة وتقسيم حسابات iCloud، والسماح للتطبيقات غير المصرح لها بالوصول إلى البيانات الحساسة التي يحافظ عليها نظام تشغيل آبل عادة.
كانت هذه تفاصيل خبر جائزة مليون دولار لمن يخترق أجهزة ابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.