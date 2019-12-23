2019-12-23 | 13:03 476 مشاهدة صوت مجلس النواب الاميركي على عزل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. وجاء التصويت على خلفية اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. ترامب ليس اول رئيس يواجه العزل... فمن هم الرؤساء السابفين؟ وبرأيك هل سيصوت مجلس الشيوخ على اقالة ترامب؟

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: زلزال في البيت الأبيض... هل يصوت مجلس الشيوخ على اقالة ترامب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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