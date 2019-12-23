إحراق سيارة دبلوماسي تركي في اليونان على خلفية التوترات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة اليونانية أن سيارة دبلوماسي تركي أحرقت، الإثنين، في اليونان وسط أجواء توتر شديد بين أثينا وأنقرة العضوين في حلف شمال الأطلسي.



وقالت الشرطة إن أحدا لم يصب في الحادث الذي وقع في مدينة سالونيكي (شمال)، لافتة إلى أن سيارة الموظف في القنلصية التركية لم تكن تحمل لوحة دبلوماسية.

وتفاقم التوتر بين اليونان وتركيا حول عمليات التنقيب في شرق المتوسط، والتفاهمات التي أبرمت نهاية الشهر الماضي بين تركيا وحكومة الوفاق غير الدستورية في ليبيا والذي يسمح لأنقرة بتوسيع حدودها البحرية في شرق المتوسط، حيث تم اكتشاف في السنوات الأخيرة حقول تحتوي على كميات كبيرة من المحروقات قرب قبرص.

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وتستكشف سفن تركية النفط والغاز قبالة قبرص وهي مسألة أججت التوتر مع الاتحاد الأوروبي، التي تحتل تركيا الشطر الشمالي منها.

والأحد، قام وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بزيارة خاطفة لشرق ليبيا ومصر وقبرص أعلن خلالها توقيع اتفاق لمشروع خط الغاز "ايستميد" مع قبرص وإسرائيل في الثاني من يناير/كانون الثاني.

ومشروع خط "ايستمد" الممتد على ألفي كلم سينقل إلى اليونان ما بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من احتياطي الأوف شور قبالة سواحل قبرص وإسرائيل.