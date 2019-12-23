"الوساطة" تعلق مفاوضات مسار شرق السودان لـ3 أسابيع

أعلنت الوساطة بين الفرقاء السودانيين في جوبا، الإثنين، تعليق التفاوض بين وفد الحكومة الانتقالية ومسار شرق لمدة 3 أسابيع لتمكين ممثلي المسار من المشاركة في مؤتمر بالسودان.

وقال الناطق الرسمي باسم الوساطة الجنوب سودانية الدكتور ضيو مطوك إنهم قرروا بعد التشاور مع الجبهة الثورية وحكومة الخرطوم رفع جلسات التفاوض حول مسار الشرق.

وأوضح مطوك أنهم تسلموا ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض حول مسار الشرق، وسلمتها الوساطة بدورها لوفد الحكومة السودانية لدراستها والتشاور حولها.

وكانت الوساطة بين الفرقاء السودانيين قد كشفت عن خلافات دخل مسار شرق السودان ما يهدد بنسف العملية التفاوضية؛ إذ تشهد تلك المنطقة توترات أمنية من حين لآخر.

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وقال مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان رئيس الوساطة توت قلواك لـ"العين الإخبارية": "هناك خلافات داخل مسار شرق السودان واختلافات في الرؤى، لكنه أكد أن أي طرف لم يوقع على إعلان جوبا لن يكون جزءاً من العملية التفاوضية".





وبدأت جولات التفاوض المباشرة وفقا لـ6 مسارات تبدأ بمسار شرق السودان، على أن تعقبها مفاوضات الحكومة مع حركات دارفور حول مسار تلك المنطقة.

وتتوسط جنوب السودان بين المفاوضين السودانيين منذ أغسطس/آب الماضي لإنهاء الصراع المسلح في البلاد.

ويشهد السودان حربا أهلية طويلة الأمد منذ عام 2003 بإقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.