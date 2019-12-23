أزمة قطر والريال الإلكتروني الحوثي.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: مليشيا "الردع" تنسحب أمام الجيش الليبي في طرابلس، وسط "نفور" من الإخوان.. مطالبات بحكومة "وطنية" في تونس، الإخوان بألمانيا.. أنشطة مشبوهة تقوض الديمقراطية في 2019، ماكرون: نخوض معركة حاسمة ضد الإرهاب بالساحل الأفريقي، قرقاش عن تطورات أزمة قطر: نصف خطوة للأمام واثنتان للوراء.

كما تقرأون: الجيش الليبي يمدد مهلة مليشيات مصراتة 3 أيام للانسحاب من طرابلس، أمريكا تدعو قادة لبنان إلى ضمان سلامة المحتجين، قصي السهيل.. مرشح بـ"خلفية إيرانية" لرئاسة الحكومة العراقية، مصادر مصرية: نتائج مفاوضات سد النهضة بالخرطوم "غير مرضية"، جنوب السودان 2019.. متاريس تعوق السالم وآمال معلقة بـ2020.

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وفي الاقتصاد تطالعون: خبير دولي: أزمة تركيا الاقتصادية مستمرة، الريال الإلكتروني.. حيلة حوثية جديدة لنهب مدخرات اليمنيين، الصين تخفض الرسوم الجمركية على 850 سلعة خلال أيام.

رياضيا تتابعون: راموس يغيب عن أولى مباريات ريال مدريد في 2020.

أخيرًا الفن: أفضل 10 أفلام في 2019.. الجوكر والأيرلندي وأفنجرز الأبرز

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها..

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