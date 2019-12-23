الاحتلال يعتقل فلسطينيا بعد إصابته بالرصاص شرق غزة‎

قوات من الاحتلال الإسرائيلي في غزة - أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، شاباً فلسطينياً بعد إصابته قرب السياج الفاصل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شابين اقتربا من السياج الفاصل شرق مخيم البريج؛ حيث أصيب أحدهما بالرصاص وتمكن الآخر من الهرب.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشابين بعد اقترابهما من بوابة موقع المدرسة العسكري، حيث تم اعتقال أحدهما وهو المصاب.

وأضافت أن عربة عسكرية للاحتلال اقتادت الجريح إلى داخل السياج الفاصل، في حين تمكن زميله من الهرب إلى الأراضي الزراعية شرق البريج.

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وتطلق قوات الاحتلال النار بشكل متكرر على طول السلك الفاصل والمناطق الزراعية في حدود قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين خلال محاولتهم التسلل من جنوب القطاع.

والجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري أصيب 30 فلسطينيا بجروح جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في الجمعة الـ85 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وتوافد الآلاف إلى مخيمات العودة الخمسة المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.

واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، فيما بادرت تلك القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع الإصابات.