تحديد 9 فبراير موعدا لانطلاق القمة الأفريقية الـ33 بأديس أبابا

حدد الاتحاد الأفريقي، يومي 9 و10 فبراير/شباط المقبل، موعداً لانطلاق أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الـ33 بمقره في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وقال الاتحاد الأفريقي، في بيان الإثنين، إن جدول انعقاد أعمال القمة الأفريقية الـ33 بأديس أبابا، سيبدأ تحت شعار "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".

وأوضح البيان أنه "سيتم عقد الاجتماع الـ39 للمندوبين الدائمين بالاتحاد الأفريقي خلال يومي 21 و22 يناير/كانون الثاني المقبل، بينما سيعقد الاجتماع الـ36 للمجلس التنفيذي يومي 6 و7 فبراير/شباط المقبل".

وأضاف أن اجتماعات القمة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية ستعقد يومي 9 و10 فبراير المقبل بأديس أبابا".

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يذكر أن القمة التنسيقية الأفريقية التي استضافتها النيجر في يوليو/تموز الماضي، شهدت إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة القارية بعد استكمال نصاب تصديقات دول القارة عليها ودخولها حيز التنفيذ.

وتعد تلك الاتفاقية من أهم إنجازات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت القاهرة لتفعيلها وجعلها واقعا، لكونها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي.





ومن المنتظر أن تتسلم جنوب أفريقيا رئاسة الدورة القادمة 2020 من مصر، خلال أعمال القمة الـ33.

وفي 10 فبراير/شباط 2019، سلم الرئيس الرواندي بول كيجامي، رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الـ32 في أديس أبابا.