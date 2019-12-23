عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" واعتقال 4 فلسطينيات

اقتحم أكثر من 200 مستوطن إسرائيلي، الإثنين، باحات المسجد الأقصى وسط حراسة عناصر من شرطة الاحتلال بمناسبة ما يُسمى (عيد الأنوار اليهودي)، قبل أن يتم اعتقال 4 فلسطينيات.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن "232 متطرفاً إسرائيلياً اقتحموا المسجد الأقصى في حراسة مشددة من شرطة الاحتلال".

وتمت الاقتحامات من خلال باب المغاربة الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية منذ احتلالها له عام 1967.

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الأنوار اليهودي (الحانوكاه)، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى نهاية الأسبوع.





بدوره، دعا الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، في خطبة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى، المصلين إلى شد الرحال للمسجد بعد دعوات الجماعات المتطرفة لاقتحامه.

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وحمل الشيخ حسين في خطبته شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن السماح بهذه الاقتحامات، داعيا إلى وقفها بالكامل.

وكانت الجماعات الإسرائيلية بدأت باقتحامها للمسجد منذ ساعات صباح اليوم وسط حالة من التوتر.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 فلسطينيات في منطقة مصلى باب الرحمة في الناحية الشرقية للمسجد.

يذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية قد كثفت منذ شهر فبراير/شباط الماضي من ملاحقة المصلين وحراس المسجد الأقصى في منطقة مصلى باب الرحمة.

وأعادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في شهر فبراير/شباط الماضي افتتاح المصلى بعد إغلاق الاحتلال الإسرائيلي له لمدة 16 يوماً.

وتكثف الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحاماتها للمسجد الأقصى في فترات الأعياد اليهودية.