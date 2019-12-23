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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش السوري يسيطر على مناطق جديدة في ريف إدلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
استعاد الجيش السوري السيطرة على مناطق جديدة في ريف إدلب، وعزز من تواجد وحداته في المنطقة، كما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الإثنين. وقال مصدر ميداني، إن "الجيش وسع نطاق سيطرته في ريف إدلب حيث تمكن من السيطرة على تلتي سيدي علي وجعفر وبلدتي فعلول وخربة معراتة في ريف إدلب الشرقي". وكان الجيش السوري استأنف عملياته العسكرية في 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري ضد مسلحي جبهة النصرة لاستعادة السيطرة على طريق حلب دمشق الدولي. ويخوض الجيش السوري معارك عنيفة ضد مسلحي النصرة والفصائل التابعة لها، أدت إلى مقتل 37 عنصراً من قواته بينهم 6 ضباط.
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