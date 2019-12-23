ألمانيا: تحريك دعوى قضائية ضد داعشية متهمة بارتكاب جرائم حرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد امرأة بتهمة الانتماء لتنظيم داعش أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإقليمية في مدينة ميونخ. وأعلن الادعاء العام اليوم الاثنين في كارلسروه أن المرأة متهمة أيضاً بارتكاب جرائم حرب وانتهاك قانون الرقابة على الأسلحة الحربية، مضيفاً أنه كان لديها إمكانية الوصول إلى بنادق آلية. وبحسب البيانات، سافرت المرأة ربيع عام 2016 مع زوجها إلى منطقة نفوذ داعش في سورية ثم في العراق، وعاشت في مناطق مختلفة داخل منازل كانت تخضع لإدارة داعش بعد فرار سكانها. وكانت تهتم المرأة بشؤون المنزل ورعاية ابنها المولود في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016. وأوضح الادعاء العام أن المتهمة عادت إلى ألمانيا في أبريل (نيسان) عام 2018، بعدما طردتها قوات أمن كردية من البلاد. وألقت السلطات الألمانية القبض على المرأة في مدينة ميونخ في أغسطس (آب) الماضي، وتم إيداعها السجن الاحتياطي. وتم إلغاء أمر الاعتقال في سبتمبر (أيلول) الماضي.

