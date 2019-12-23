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تفاصيل إضافية حول محاكمة المتهمين بقتل الصحافي خاشقجي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

تفاصيل إضافية حول محاكمة المتهمين بقتل الصحافي خاشقجي

متابعات_الخليج 365

قال كيل النيابة العامة إن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقياً أحيل الى المحكمة, ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده.

 

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وأضاف: المتهم تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.

 

وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً.. أوضح وكيل النيابة العامة أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحضُر إعلان الأسماء كون الأحكام لا زالت ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.

 

وأكد أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة وكان القتل لحظياً

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