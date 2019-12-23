"التعاون الإسلامي" تندد بشدة بالهجوم الإرهابي في مدينة جالكعيو بالصومال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات نددت منظمة التعاون الإسلامي بشدة بالهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الأحد 22 ديسمبر 2019، الذي استهدف فندقا في مدينة جالكعيو بإقليم مدج في الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة آخرين من الأبرياء.

Advertisements ووفق وكالة "واس" أعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه لأسر الضحايا وللصومال حكومةً وشعباً، متمنياً عاجل الشفـاء للمصابين. وجدّد الدكتور العثيمين إدانة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بكافة أشكاله ودعمها لجهود الحكومة الصومالية في مكافحته

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