محلل سياسي: بعض الدول همها المتاجرة بقضية خاشقجي وليس تحقيق العدالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن إجراءات المحاكمة في قضية خاشقجي تمت بكل شفافية، وحضر جلسات القضية ممثلون من أسرة #جمال_خاشقجي وممثلو سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل من #تركيا.

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وأضاف: هذا ليس بمستغرب هو تأكيد على موقف السعودية الثابت بأنه ليس لديها ما تخفيه.

وأكد أن المستجدات في قضية #جمال_خاشقجي والتي تعد استمراراً لمبدأ النزاهة والشفافية والأحكام التي صدرت تؤكد على إصرار السعودية على تحقيق العدالة، لكن بعض الدول لن تعجبها الأحكام وستحاول التشكيك فيها لأن همها ليس العدالة التي تصر المملكة على تحقيقها بل همها هو المتاجرة بهذه القضية