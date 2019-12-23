التفاصيل الكاملة للحكم في مقتل "خاشقجي".. إعدام 5 متهمين وسجن 3 آخرين 24 عاماً وتبرئة 10 بينهم القحطاني والعسيري

أعلنت النيابة العامة فى السعودية عن "صدور أحكام ابتدائية بحق 11 متهما فى قضية قتل الصحفى جمال خاشقجى فى القنصلية السعودية بإسطنبول"، مبينة أنه "تم الحكم بإعدام 5 وسجن 3 لـ24 عاما من المتهمين"، مؤكدة أنه "تمت محاكمة كل من ثبت تورطه فى القضية".

وقال النائب العام السعودى إن محكمة قضت بإعدام 5 فى قضية خاشقجى، بينما عوقب 3 أشخاص أخرين بالسجن 24 عاما.

وأضاف أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجى، مضيفا أنه تم الإفراج عن القنصل السعودى فى تركيا.

وأوضح أنه جرى التحقيق مع سعود القحطاني لكن لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.

وقالت النيابة العامة السعودية، إنه تم الإفراج عن أحمد العسيرى نائب رئيس المخابرات السابق لعدم كفاية الأدلة.

أكدت النيابة العامة السعودية، أنه تم عقد 9 جلسات لمحاكمة المتهمين فى قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى، موضحة ان الحكم تم فى الجلسة العاشرة.

وأوضحت النيابة العامة خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الاثنين، أن ممثلون من أسرة جمال خاشقجى، ضم أبنائه ومحاميهم، بالإضافة إلى ممثل من دولة تركيا حضروا جلسات القضية، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن 10 أشخاص خلال القضية، لعدم كفاية الأدلة، وأنه تم الإفراج عن القنصل السعودى فى تركيا.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن أحكام الإعدام تمثل أحكام أولية، وبالتالى وفقا للقانون السعودى، لن يتم الإعلان عن أسماء المتهمين حتى تتحول إلى أحكام نهائية.