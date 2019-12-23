ستريدا جعجع واسحق يدعوان لمشاركتهما مسيرة صلاة على نية لبنان الأربعاء ببشري

دعا نائبا منطقة بشري ​ستريدا جعجع​ و​جوزيف اسحق​ إلى مشاركتهما مسيرة صلاة على نيّة ​لبنان​، و ذلك نهار الأربعاء 25 كانون الأول 2019 عند ​الساعة​ 3:30 من بعد الظهر وذلك إنطلاقا من أمام مدرسة المطران فيليب شبيعة وصولاً الى كاتدرائية مار سابا في ​مدينة بشري​، حيث يقام قداس إلهي يليه ضيافة العيد في ساحة الكاتدرائية.

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