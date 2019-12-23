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قيادتا رابطة الشغيلة وتيار العروبة دانتا القصف الاسرائيلي على سوريا

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أعربت قيادتا رابطة الشغيلة في ​لبنان​، برئاسة أمينها العام ​زاهر الخطيب​، و​تيار العروبة​ للمقاومة والعدالة الاجتماعية، عن "إدانتهما ​العدوان الاسرائيلي​ الجديد على ​سوريا​ وشجبهما للعقوبات الأميركية التي تستهدف الرئيس ​بشار الأسد​، وسائر مؤسسات الدولة الوطنية السورية، وكل من يسهم في إعادة اعمار ما دمرته الحرب الإرهابية".

وأكدت القيادتان، ان "هذا العدوان والتصعيد الأمبركي في الحرب الاقتصادية، إنما يتزامن في التوقيت مع بدء الجيش السوري، بإسناد ودعم من حليفه الروسي، عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير محافظة ادلب من سيطرة الجماعات الإرهابية".

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