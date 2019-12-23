باسيل التقى نظيره الايطالي وبحث معه العلاقات اللبنانية الايطالية

التقى وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ نظيره الايطالي لويجي دي مايو الذي يقوم بزيارة تفقدية للقوة الإيطالية العاملة في اطار قوات الطواريء في ​الجنوب​. وخصّ دي مايو الوزير باسيل الذي تربطه به علاقة صداقة بلقاء تناولا في خلاله العلاقات اللبنانية الايطالية والتطورات في ​الشرق الاوسط​.

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