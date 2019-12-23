الحسن بحثت مع اتحاد الجمعيات البيروتية في الامور الاجتماعية

استقبلت ​وزيرة الداخلية والبلديات​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريا الحسن​ وفدا من اتحاد ​الجمعيات البيروتية​ برئاسة المنسقة العامة هدى الحمصي. وتم البحث في بعض القضايا الخاصة بالامور الاجتماعية والمعيشية التي تخص اهالي بيروت في هذه المرحلة الدقيقة ومعاناة البيارتة. كما تداول المجتمعون مع الحسن في الامور الامنية والظروف الراهنة، وسبل تعزيز التواصل مع محافظة بيوت و​بلدية بيروت​.

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