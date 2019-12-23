عزالدين تقدمت باقتراح قانون لتعديل المادة 2 من المحاسبة العمومية

تقدمت النائب ​عناية عز الدين​ الى ​المجلس النيابي​ باقتراح قانون تعديل المادة /2/ من قانون المحاسبة العمومية ( المرسوم رقم 14969 الصادر في 30/12/1963). وتضمنت المادة الاولى، تعديل المادة /2/ من المرسوم رقم 14969 الصادر في 30/12/1963 ، لتصبح على النحو الآتي:

"الاموال العمومية، هي اموال ​الدولة​ والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات واموال سائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية، واموال كل شركة او تكتل شركات محلية و/او اجنبية من ​القطاع الخاص​ مرتبطة بعقد شراكة مع الشخص العام، اي الاموال التي يساهم فيها القطاع الخاص في المشاريع المشتركة مع ​القطاع العام​".

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