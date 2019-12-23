كيدانيان شارك في اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في السعودية

شارك وزير ​السياحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​أفيديس كيدانيان​ في في اجتماع ​الدورة​ العادية 22 للمجلس الوزاري العربي للسياحة في ​السعودية​ الى جانب 20 دولة عربية. وكان للوزير كيدانيان سلسلة لقاءات ثنائية على هامش المجلس مع عدد من وزراء السياحة العرب من اجل تدعيم العلاقات السياحية وتشجيع رعايا دولهم لزيارة ​لبنان​ لغايات سياحية ما يساهم في دعم السياحة و​الاقتصاد اللبناني​.

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