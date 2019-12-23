قدم وفد من ​الحراك الشعبي​ في خيمة ​إعتصام​ حلبا، طلبا رسميا، وبحسب القانون، في مكتب تقديم الشكاوى في محافظة عكار في سرايا حلبا، للحصول على نسخة من القرارات العادية والإدارية والعقود والأوراق والمستندات لمحافظة عكار، وذلك للوصول الى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والإطلاع عليها من قبل الحراك. وقد سجل الطلب تحت الرقم 4277/2019. وأكد المحتجون أن ملفات ​بلدية حلبا​ هي تحت الدراسة، وطلبوا من ​القضاء​ التحرك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حراك حلبا قدم طلبا رسميا للحصول على نسخ من مستندات المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.