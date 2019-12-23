المعلم: اسرائيل شنت امس عدوانا صاروخيا استهدف دمشق ومحيطها

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السورية ​وليد المعلم​ خلال لقائه وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ في موسكو ان "اسرائيل شنت امس عدوانا صاروخيا استهدف دمشق ومحيطها"، لافتا الى ان "​سوريا​ تتعرض لعدوان تركي مستمر وسرقة نفطها من قبل الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "التآمر الأمبركي التركي الإسرائيلي مستمر على سوريا لعرقلة جهودها في محاربة الإرهاب". ونوه المعلم باستخدام ​روسيا​ والصين ​حق النقض​ ضد مشروع قرار في ​مجلس الأمن​ ينتهك سيادة سوريا.

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