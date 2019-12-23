أكد مكتب رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ لوزير ​الدولة​ لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​ ان " الحريري لن يقترح أسماء ولن يعلق على أسماء يقترحها غيره للحكومة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الحريري لقماطي: لن يقترح أسماء ولن يعلق على أسماء يقترحها غيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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