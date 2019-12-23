السفارة السعودية: فهد الركف لا يحمل أي صفة رسمية وآرائه لا تعكس موقف السعودية

أوضحت ​السفارة السعودية​ في ​لبنان​ ان "السيد فهد الركف الذي أجرى مداخلة هاتفية عبر احدى القنوات التلفزيونية يوم الأحد 22 كانون الأول 2019 وقدّم نفسه كمختصّ في الملف اللبناني ووصفته وسائل اعلامية بأنه مسؤول حكومي هو في الحقيقة شخص لا يحمل أي صفة رسمية وآرائه تمثله شخصياً ولا تعكس موقف السعودية".

وأهابت السفارة ب​وسائل الاعلام​ تحرّي الدقة في المعلومات التي يتم تداولها والاعتماد على المصادر الرسمية والتثبّت عند تقيدم الصفة الوظيفية للأشخاص المستضافين في البرامج التلفزيونية.