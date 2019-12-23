جاويش أوغلو: ابتعاد اليونان عن الحوار أكبر عقبة أمام حل المشكلات

حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، من أن "ابتعاد اليونان عن الحوار يشكل عقبة أمام حل المشاكل"، معرباً عن "استعداد أنقرة لمناقشة القضايا المتعلقة بشرق المتوسط مع اليونان".
ولفت إلى "أنني آمل الحصول على رد ايجابي من الحكومة اليونانية الجديدة، وأعتقد أن ابتعاد اليونان عن الحوار ولجوئها للدعم الأعمى الأوروبي يشكل أكبر عقبة أمام حل المشكلات"، مشيراً إلى أن "تركيا اعتمدت سياسة الحوار منذ البداية إلا أن معظم دول المتوسط تتجاهل دعوات الحوار وتقوم باتخاذ خطوات أحادية".
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