جاويش أوغلو: ابتعاد اليونان عن الحوار أكبر عقبة أمام حل المشكلات

حذر وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، من أن "ابتعاد ​اليونان​ عن الحوار يشكل عقبة أمام حل المشاكل"، معرباً عن "استعداد ​أنقرة​ لمناقشة القضايا المتعلقة بشرق المتوسط مع اليونان".

ولفت إلى "أنني آمل الحصول على رد ايجابي من ​الحكومة اليونانية​ ​الجديدة​، وأعتقد أن ابتعاد اليونان عن الحوار ولجوئها للدعم الأعمى الأوروبي يشكل أكبر عقبة أمام حل المشكلات"، مشيراً إلى أن "​تركيا​ اعتمدت ​سياسة​ الحوار منذ البداية إلا أن معظم دول المتوسط تتجاهل دعوات الحوار وتقوم باتخاذ خطوات أحادية".