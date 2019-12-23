طائرة سعودية تهبط اضطراريا بمطار القاهرة بعد اصابة احد الركاب بوعكة صحية

أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "​طائرة​ ركاب سعودية، هبطت بشكل اضطراري في ​مطار القاهرة الدولي​"، موضحةً أن "الطائرة السعودية، كانت متجهة من ​الرياض​ إلى ​باريس​، هبطت اضطراريا في القاهرة، بسبب إصابة راكب فرنسي من أصل تونسي بوعكة صحية، ونقل على إثرها للمستشفى لإنقاذ حياته".

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