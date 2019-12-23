رئيس وزراء فلسطين يدعو دول العالم لسحب حضورها من مستوطنات إسرائيل

دعا رئيس الوزراء ال​فلسطين​ي ​محمد اشتية​، دول العالم إلى "سحب أي حضور لها في مستوطنات إسرائيل، وتجنب مساءلتها من ​المحكمة الجنائية الدولية​"، مشيراً إلى "ملف مستوطنات إسرائيل، هو أحد ثلاثة ملفات تقدمت بها فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى ​العدوان الإسرائيلي​ على ​قطاع غزة​ و​الأسرى الفلسطينيين​".

واعتبر أن "إعلان الجنائية الدولية يمثل اعترافاً دولياً بالألم والعذاب، الذي ألحقته إسرائيل ب​الشعب الفلسطيني​، واعترافاً دولياً ب​ترسيم الحدود​ الجغرافية للدولة الفلسطينية على اساس حدود عام 1967 بما فيها ​القدس​".