رئيس وزراء فلسطين يدعو دول العالم لسحب حضورها من مستوطنات إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، دول العالم إلى "سحب أي حضور لها في مستوطنات إسرائيل، وتجنب مساءلتها من المحكمة الجنائية الدولية"، مشيراً إلى "ملف مستوطنات إسرائيل، هو أحد ثلاثة ملفات تقدمت بها فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين".
واعتبر أن "إعلان الجنائية الدولية يمثل اعترافاً دولياً بالألم والعذاب، الذي ألحقته إسرائيل بالشعب الفلسطيني، واعترافاً دولياً بترسيم الحدود الجغرافية للدولة الفلسطينية على اساس حدود عام 1967 بما فيها القدس".
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